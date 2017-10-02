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02.10.2017 16:20

Кольская АЭС: полярнозоринские эковолонтёры не сидят без дела

Вооружившись перчатками и пакетами, на борьбу с мусором вышли 75 экологических волонтёров. Активисты провели уборку на придорожной территории выезда из города Полярные Зори в посёлок Африканда, а также в лесной зоне городского лыжного стадиона. За время акции ребята собрали 30 мешков мусора.
Организаторами мероприятия выступили Полярнозоринское отделение общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» и Кольская атомная станция.
«Школьники, которые сегодня участвуют в субботнике, делают это регулярно и осознанно. В этом году мы собрали почти в два раза меньше мусора, чем в прошлый раз. И такие результаты организаторов только радуют. Любовь к чистоте и порядку нужно прививать с детства, и субботники – отличный повод показать детям, насколько это важно», - поделилась председатель Полярнозоринского отделения общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» Наталья Тыщук.
У тех полярнозоринских школьников, кто ещё не принимал участие в эко-акциях, будет возможность сделать это весной будущего года.
Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.


Управление информации и общественных связей Кольской АЭС
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