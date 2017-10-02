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02.10.2017 16:00

В Мурманске прошли инструкторско-методические занятия

На базе Октябрьского районного суда г. Мурманска главный судебный пристав Мурманской области В.А. Ларин провел инструкторско-методическое занятие с начальниками отделов - старшими судебными приставами по теме «Организация служебной деятельности по обеспечению установленного порядка деятельности судов». 

Целью проведения занятия являлось научить старших судебных приставов правильной организации несения службы судебными приставами по ОУПДС в зданиях судов и судебных участков мировых судей, осуществлению безопасности должностных лиц ФССП России при осуществлении служебных обязанностей, осуществлению привода.
За время занятий отработаны вопросы:
  - методика проведения тренировки по теме «Действия совместно с сотрудниками органов внутренних дел, осуществляющими конвоирование, при попытке побега из-под стражи и попытке насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей»;
  - методика проведения ежедневного инструктажа судебных приставов по ОУПДС перед заступлением на службу;
  - методика организации служебной деятельности по ОУПДС.
По завершению инструкторско-методических занятий В.А. Ларин указал положительные стороны и недостатки, выявленные в ходе занятия, а также отметил работников, показавших лучшие результаты.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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