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02.10.2017 15:40

Прокурором утверждено обвинение по уголовному делу в отношении жительницы г. Колы, совершившей убийство своего сожителя

Прокуратурой Кольского района направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жительницы Кольского района, 1958 г.р.

Органами предварительного расследования женщина обвиняется в причинении смерти своему сожителю, которое она совершила при следующих обстоятельствах.
В апреле 2017 года в ходе распития по месту жительства спиртных напитков обвиняемая на почве личных неприязненных отношений, вызванных ревностью, взяла на кухне стола нож и с достаточной силой нанесла указанным ножом не менее пяти ударов в область груди, не менее трех ударов в область передней поверхности брюшной стенки справа и не менее одного удара по левой боковой поверхности туловища потерпевшего.
Указанными действиями обвиняемой потерпевшему причинены множественные слепые проникающие и непроникающие колото-резанные ранения груди и брюшной стенки с повреждением сердечной сорочки и аорты, от которых потерпевший скончался на месте.
Обвиняемая, является жительницей г. Колы, она ранее не судима и не привлекалась к административной ответственности.
В случае признания судом виновной в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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