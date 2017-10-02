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02.10.2017 15:00

Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку-проект «Василий Кандинский»

4 октября в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13) начнет работу выставка-проект Детской галереи г. Апатиты, посвящённая творчеству Василия Кандинского.

В экспозиции будет представлено около 15 работ юных художников, которые можно разделить на две тематические группы: бессюжетные композиции, выполненные под влиянием абстрактного творчества художника, и произведения, вдохновлённые ранним, до абстракционизма, периодом творчества Кандинского, где основную роль играет «ритмическая работа цвета». Такой метод изучения и понимания искусства даёт детям возможность изучить творчество художников и создать собственные работы на изучаемую тему.
Выставка будет работать до 5 ноября.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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