В Мурманском колледже искусств состоялось совещание директоров детских школ искусств Мурманской области. Открыл совещание концерт «Юные дарования», в котором приняли участие лауреаты четырёх региональных конкурсов 2017 года: «Звездная радуга», «Молодые виртуозы», «Молодые голоса» и «Заполярный саундтрек».

В совещании приняли участие 48 директоров из 16 муниципальных образований Мурманской области, руководители муниципальных отделов культуры, представители Комитета по культуре и искусству и Министерства образования и науки Мурманской области.

Участники встречи представили доклады о формах взаимодействия колледжа и школ искусств, направлениях работы межмуниципальных методических объединений, проблемах и особенностях введения в практику работы в автоматизированной информационной системе, а также о методологической основе работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области