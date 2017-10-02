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02.10.2017 14:40

В Мурманском колледже искусств состоялось совещание директоров детских школ искусств Мурманской области

В Мурманском колледже искусств состоялось совещание директоров детских школ искусств Мурманской области. Открыл совещание концерт «Юные дарования», в котором приняли участие лауреаты четырёх региональных конкурсов 2017 года: «Звездная радуга», «Молодые виртуозы», «Молодые голоса» и «Заполярный саундтрек».

В совещании приняли участие 48 директоров из 16 муниципальных образований Мурманской области, руководители муниципальных отделов культуры, представители Комитета по культуре и искусству и Министерства образования и науки Мурманской области.
Участники встречи представили доклады о формах взаимодействия колледжа и школ искусств, направлениях работы межмуниципальных методических объединений, проблемах и особенностях введения в практику работы в автоматизированной информационной системе, а также о методологической основе работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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