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02.10.2017 14:20

Верховным Судом Российской Федерации оставлен без изменения приговор по факту убийства подростка в г.Кола

Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда от 23 июня 2017 года по резонансному уголовному делу, государственное обвинение по которому поддержано прокуратурой области, в отношении несовершеннолетней жительницы г.Кола и гр.Ванина, осужденных по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, группой лиц по предварительному сговору) к 8 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и к 14 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима соответственно, за убийство подростка.

Подсудимые были признаны виновными в том, что 23 марта 2016 года, находясь в подъезде дома по пр.Защитников Заполярья в г.Кола, из личной неприязни, действуя по предварительному сговору, совершили жестокое убийство несовершеннолетнего подростка, 2000 г.р., нанеся потерпевшему многочисленные удары ножами.
Осужденные обжаловали приговор и просили Верховный Суд Российской Федерации их оправдать.
Однако суд высшей инстанции согласился с позицией прокуратуры области и признал приговор законным и обоснованным.


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