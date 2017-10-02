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02.10.2017 13:10

Прокуратурой Первомайского округа выявлены нарушения в деятельности маршрутного такси

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска проведена проверка исполнения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, а именно маршрутными такси по муниципальным маршрутам, которая выявила у организатора таких перевозок – индивидуального предпринимателя нарушения законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности.

Так, внутри проверяемых транспортных средств не размещена информация, подлежащая размещению в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, а также с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112,- наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов; правила пользования аварийными выходами.
В нарушение приведенных Правил не соблюдены установленные требования к форме билета (стоимость проезда фактически составляет 28 рублей, а в билете указана стоимость 12 рублей), в салоне транспортного средства отсутствует информация об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, поскольку такая ответственность в безусловном порядке должна быть застрахована и подтверждаться наличием у перевозчика договора обязательного страхования.
Кроме того, в ходе проверки выявлены и технические неисправности у автобуса, нарушения установленных требований к порядку заполнения путевых листов.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя прокурором округа возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.1 КоАП РФ, за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Материалы дела направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Мурманской области.
Рассмотрение дела находится на контроле в прокуратуре округа.

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