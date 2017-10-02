В минувшую пятницу сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области выезжали на обезвреживание взрывного устройства, найденного во дворе многоэтажного дома

В дежурную часть полиции обратился местный житель города Североморска и сообщил, что во дворе дома, где он работает уборщиком территории, обнаружил подозрительный предмет похожий на взрывное устройство.

На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОНа. В ходе осмотра опасной находки сотрудники Росгвардии установили, что перед ними находится муляж самодельного взрывного устройства. Для граждан данный предмет не представляет никакой опасности.

Находку передали сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.