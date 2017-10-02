Всероссийский день ходьбы позвал на спортивные дистанции тысячи северян региона. Центральной ареной массового старта области стал спорткомплекс "Долина Уюта" в Мурманске

Андрей Зайцев.



Любое спортивное мероприятие начинается с разминки. Не важно собираешься ты бегать, прыгать или просто ходить. Статус турнира тоже большого значения не имеет, когда на старте собираются единомышленники.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сегодня прекрасный день, я желаю вам прекрасного настроения и объявляю Всероссийский день ходьбы в Мурманске открытым".

Чемпион мира, призёр олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов: "Мы вместе с вами немножко погуляем и зарядимся хорошими эмоциями. Ура, друзья, с праздником".

Впервые Всероссийский день ходьбы провели в 2014-м году в рамках форума "Россия - спортивная держава". Тогда в числе первых 5 субъектов давших старт был и наш регион. С 2015-го этот день уже стал обязательным в программе мероприятий Минспорта.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Без спорта жить невозможно. Вы, знаете, работа работой, надо отдыхать. Заниматься спортом, активный образ жизни поддерживать, чем мы и занимаемся сегодня. Рада, что у нас столько земляков сегодня вышло в Долину с хорошим настроением".

Дистанции о 500 метров до 3-х километров. Здесь же тестирование комплекса ГТО. Самые стремительные малыши умчались на дистанцию не придерживаясь правил ходьбы. Но никто им и не препятствовал. Каждый получал своё удовольствие.

Председатель регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Юлия Величко: "Пройтись спокойно, пообщаться. С товарищами, друзьями, зарядиться бодростью на всю неделю, по-моему это прекрасно".

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Мне кажется, это очень здорово. Средняя продолжительность жизни увеличивается, люди понимают, что их здоровье в их руках. И если идти под таких девизом, можно прошагать ещё долгие годы".

Времени от старта до финиша проходит совсем немного. Но эти минуты и секунды нельзя сопоставить с полученными эмоциями.

Светлана Турсина: "Для активного образа жизни, чтобы дать открытый путь к спорту ребятишкам, доказать, что как мы, так и вы ребята можете".

Максим Юрченко: "Чтобы быть здоровым, сильным, чтобы было немножко удовольствия и развлечение".

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Игорь Найдёнов: "Граждане обращаются: почему Долина Уюта такая сейчас стала красивая, а никаких не проводится праздников. Хотелось бы посмотреть на людей, кто пишет и почему сегодня их нет. Вот, есть праздники".

Всероссийский день ходьбы завершает программу больших соревнований летнего сезона в регионе. Организаторы уже готовят новые сюрпризы, новые старты.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "Самое главное, конечно, это заряд бодрости и хорошего настроения. Самое главное, что мы преследуем при организации таких мероприятий. Чтобы северяне привыкали субботу и воскресенье проводить активно по спортивному".

Заполярный сентябрь, его последние солнечные лучи украсили праздник. Праздник, который каждый из нас может делать для себя каждый день.

Дорога любого человека, путь к самым высоким спортивным вершинам всегда начинается с первого шага. И куда приятнее и легче делать этот шаг всем вместе.









