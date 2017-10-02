В Роттердаме завершился 5-й международный шахматный турнир "Басамро". Заполярные шахматисты стали серебряными призерами соревнований

Елена Белкина.







В Роттердаме завершился 5-й международный шахматный турнир "Басамро", в котором приняли участие 4 команды из России, Голландии и Франции. Почетный гость состязаний - 12 чемпион мира Анатолий Карпов. Заполярные шахматисты стали серебряными призерами соревнований.

Голландская скульптура как будто специально подчеркивает, что в мире, где правит баррель, есть место и вечным ценностям. В Морском музее Роттердама состоялся 5-й международный шахматный турнир, в котором Мурманская область по традиции принимает самое активное участие.

На чемпионате "Басамро", идея проведения которого возникла 5 лет назад перед годом Голландии в России, можно сказать дружат портами, главные из которых - Роттердам и Мурманск. В этом году в турнирной таблице также команды Франции и Ленинградской области.

Организатор, представитель компании "БАСАМРО ШИППИНГ" "Королевство Нидерландов" Валентин Вересов: "Играют 4 команды, которые были победителями прошлых турниров, то есть всегда, каждый год, есть соперничество. И никто не знает кто победит".

В нашей команде 8 человек. Среди них один дебютант, семеро участников финала страны и четверо победителей и призеров чемпионатов России разных лет. Но и соперники не лаптем щи хлебают. Многие, особенно голландцы, по рейтингу превосходят россиян.

Участник 5-го турнира "Басамро", мастер ФИДЕ по шахматам (г. Мурманск) Матвей Гальченко: "Все мои соперники высокого уровня, здесь можно поднять и мою квалификацию и мой рейтинг. Я думаю, что этот турнир придаст мне силы и опыт".

График крайне напряженный, но организаторы, понимая тяжелый хлеб шахматиста, всегда стараются порадовать наших ребят роттердамскими изюминками. На этот раз это водные прогулки, башня разума и технопарк, где можно было заняться робототехникой, управлять дронами, создать свою собственную фигуру в 3D и шахматную с помощью управляемого робота. Фанат заполярной команды Хэнк Кортленд даже подготовил для своих питомцев ретро-автомобиль.

Представитель компании-организатора турнира Хенк Кортленд:

"Впервые я увидел ваших ребят 5 лет назад и поразился их дисциплинированности и воле к победе, в Мурманске был дважды и всегда чувствовал себя там дома".

На церемонии открытия "цирлих-манирлих" не разводили. Все понимали друг друга с полуслова. Почетный гость турнира - 12 чемпион мира Анатолий Карпов - вручил постоянным его участникам и призерам, в этом году завершающим состязания "Басамро" нашим Кириллу Клюкину и Матвею Гальченко памятные подарки. Вице-мэр Роттердама подчеркнул значимость международных шахмат для города.

Вице-мэр Роттердама Адриан Виссер: "Значение этого турнира для нас велико - 40 воодушевленных молодых людей со всего мира собрались здесь, чтобы подружиться. Особенно мы рады россиянам. Мы крупнейший порт Европы и у нас тесное взаимодействие с Мурманском".

По жребию в первой игре голландцы встретились с французами, мурманчане с командой Ленинградской области, победителями прошлогоднего турнира в Мурманске. 4 часа звенящей тишины и яростной борьбы.

Международный гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов: "Борьба идет серьезная и даже мне интересно смотреть, что ребята делают, как они справляются с непростыми задачами. Мне кажется, в этом году уровень намного выше".

О победах, ничьих и поражениях в нашем следующем репортаже из Роттердама.









