Творческий союз художников России приглашает принять участие в конкурсе «Волшебный фонарь». Графика и фарфор»

Продолжается прием работ на конкурс «Волшебный фонарь». Графика и фарфор», приуроченный к 200-летию иллюстрированного журнала «Волшебный фонарь» и выпуску заводом Гарднера серии одноименных фарфоровых скульптур.

Конкурс проводится фарфоровой мастерской Творческого союза художников России Игоря Клименкова при поддержке Государственного исторического музея

Конкурсанты должны представить творческие работы в номинациях: «Графика» и «Малая скульптура». В своих работах участники должны отразить современные типажи и характеры, окружающие нас в повседневной жизни. Автор может обратиться к типажам, начиная с пятидесятых годов прошлого века, если они являются предметом его личных переживаний и опыта.

Прием работ завершится 31 января 2018 года. Экспозиция работ, подведение итогов и объявление победителей состоится 15 февраля 2018 года, а показ лучших работ в Государственном историческом музее - в декабре 2018 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Творческого союза художников России.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области