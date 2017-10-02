В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 02 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

C 22.00 30.09.2017 г. — 10.00 01.10.2017 г.

пр. Капитана Тарана, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

пр-д. Связи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

пр-д. Северный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25

ул. Гвардейская, 1/15, 2, 4, 6, 8, 10, 12 к1, 12 к2, 12 к3, 19

ул. Домостроительная, 2А, 18/1, 24, 30, 34

ул. Капитана Буркова, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51А

ул. Капитана Маклакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45

ул. Карла Маркса, 15, 15 к2, 17, 19, 23/51, 25, 25А, 26, 29, 30, 32, 33/51, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 61

ул. Книповича, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 33 к1, 33 к2, 33 к3, 35/2, 35 к1, 35 к3, 36, 37, 38, 39, 39 к2, 39 к3, 40А, 41, 43, 45, 47, 48, 49 к1, 49 к2, 49 к3, 49 к4, 51, 52, 53, 55, 59, 61 к1, 61 к2, 61 к3, 63, 65, 67

ул. Мира, 1, 3, 5, 12, 25

ул. Новое Плато, 15, 17

ул. Папанина, 1, 3, 3 к1, 4, 27

ул. Планерная, 3

ул. Полярные Зори, 12, 14, 16, 17 к2, 17 к3, 17 к4, 18, 20, 25 к1, 29 к1, 31 к1, 33 к1, 33 к2, 33 к3, 35, 35 к2, 36, 38, 39, 40, 41 к1, 41 к2, 41 к3, 42, 43 к1, 43 к2, 44, 45 к1, 46, 46А, 47, 49 к2, 49 к3, 49 к4, 49 к5, 49 к6, 50, 52, 58, 60, 62

ул. Промышленная, 29

ул. Радищева, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 к1, 15, 16, 18, 22, 26

ул. Рогозерская, 13, 15

ул. Скальная, 2, 12, 26А

ул. Софьи Перовской, 43

ул. Сполохи, 4, 5, 6, 7, 8

ул. Старостина, 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 к1, 11 к2, 12, 13, 13 к1, 13 к2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 57, 79А, 91, 103

ул. Трудовых Резервов, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11А

ш. Верхнеростинское, 1, 9, 9А, 17, 21, 23, 38, 51, 53, 55

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

C 09.00 02.09.2017 г. — 16.00 04.10.2017 г.

пер. Якорный, 3

пр. Кольский, 70, 101, 103

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



Администрация г. Мурманска