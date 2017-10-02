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02.10.2017 09:45

В столице Заполярья презентовали проект«Природа для каждого»: обустройство комплекса инфраструктурных сооружений на территории государственного природного заказника «Сейдъявврь»

Елена Ястребова.

В эту пятницу в региональном исполкоме ОНФ презентовали проект «Природа для каждого»: обустройство комплекса инфраструктурных сооружений на территории государственного природного заказника «Сейдъявврь»
На встрече - специалист министерства природных ресурсов, председатель мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы, технический эксперт по программе "Доступная среда" — подвели итоги проделанной работы. Основная цель проекта — создание доступной туристической среды, в которой смогут принять участие туристы, независимо от возраста и физических возможностей.
Председатель мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы Светлана Принцева: "На встрече присутствовали люди, которые в разное время, в течение реализации этого проекта, посещали эту территорию, потому что необходимо было сначала исследовать, дать свое заключение о возможностях, где и как все будет устроено".
Проделана большая работа по благоустройству участка от причала "Мотка" до Сейдозера. Проведено несколько экспедиций на территорию государственного заказника "Сейдъявврь". Сейчас там появилась тропиночная сеть из деревянных настилов, крытая беседка, мостки, закрывающие ручьи и болотистые места.
В дальнейшем проведут оценку и примут решение – в каком направлении двигаться дальше и какие участки будут еще оборудованы в рамках этого проекта.
При реализации проекта были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации».
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