Воспитание души и подрастающего поколения. В Мурманской областной научной библиотеке прошел День поэзии Заполярья

Алексей Котович.

В Мурманской областной научной библиотеке прошел День поэзии Заполярья. Этот литературный вечер Мурманская организация Союза писателей России проводит ежегодно в день рождения поэта Владимира Смирнова - в этом году Владимиру Александровичу исполнилось бы 80 лет. Вспоминали в День поэзии и безвременно ушедшего в этом году Николая Колычева, и, конечно же, человека, который возродил в России Дни славянской письменности и культуры, писателя и общественного деятеля Виталия Маслова. В программе - стихи и песни на слова мурманских поэтов.

Ответственный секретарь Мурманского отделения Союза писателей России Марина Чистоногова (Доценко): "Мы всегда приглашаем всех горожан на этот праздник. Главным образом хотелось бы, чтобы было больше молодежи - школьников и студентов. Потому что - для чего существует литература, для воспитания души и воспитания подрастающего поколения. И мы работаем для молодежи. А так у нас есть костяк людей, которые любят поэзию, ценят ее. Вот они постоянно к нам приходят".