Алексей Котович.

В Мурманской области прошел четвертый по счету автопробег по местам воинской славы, в этот раз он посвящен 73-ей годовщине разгрома фашистских войск в Заполярье. Участники - 10 экипажей. В программе - возложения цветов, встречи с "поисковиками", экскурсии. Старт - из Североморска. На главной площади флотской столицы участники акции воздали дань памяти воинам, погибшим при защите Советского Заполярья. Далее участники направились в Долину Славы и на Титовский рубеж - к высоте "206" где 29 июня 41-го красноармейцы приняли первый бой с врагом.