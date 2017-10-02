Мурманское УФАС провело публичное обсуждение результатов правоприменительной практики

Илья Комлев.

Мурманское управления федеральной антимонопольной службы провело публичное обсуждение результатов правоприменительной практики. У предпринимателей в прямом диалоге была возможность задать вопросы руководителям ведомства. Это новый инструмент работы с бизнес-сообществом. Следующая встреча в таком формате запланирована на ноябрь.

Руководитель Мурманского управления Федеральной антимонопольной службы России Светлана Чеченина: "Поэтому те, кто не поучаствовал сегодня, и будет заинтересован в том, что будет происходить 17 ноября, на третьих наших публичных слушаниях. Пожалуйста, заходите на наш сайт - Федеральной антимонопольной службы. Вы там увидите информацию и о проведенных сегодня слушаниях, и где можно их посмотреть".





