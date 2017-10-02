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02.10.2017 09:00

Торжественно открылась новая баскетбольная площадка в микрорайоне Нива-3 города Кандалакши

Алексей Елкин.


Новая баскетбольная площадка торжественно открыта в Кандалакше, в микрорайоне Нива-3, на территории 5-й школы. В этом заслуга градообразующей компании и администрации муниципалитета. Баскетболом в школе занимаются давно. Команда ежегодно лидирует на муниципальных соревнованиях. Была победителем и призером традиционного турнира "Северное сияние", клубного первенства Мурманской области. Новая спортплощадка оборудована современным покрытием с разметкой по правилам международной федерации баскетбола. Предусмотрена и волейбольная сетка. Жители микрорайона тоже смогут здесь тренироваться - по предварительной договоренности с администрацией школы.
Директор МБОУ "СОШ № 5" Екатерина Иванова: "Я хочу поздравить всех наших ребят, всех родителей, всех жителей микрорайона. Потому что такой подарок получить нам, наверное, даже и не мечталось".
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