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02.10.2017 08:50

"А у нас во дворце". В мурманской "Кировке" полным ходом идут репетиции

Владимир Костров.

В областном Дворце культуры и народного творчества им. Кирова полным ходом идут репетиции. Юные танцоры старательно оттачивают хореографические элементы композиции, которая станет частью театрализованного концерта "А у нас во дворце", намеченного на 8 октября. В афише "Кировки" он старожил, проводится не менее 15 лет, но пользуется неизменной популярностью, особенно у родителей. Ведь каждый концерт - это не только искрящееся эмоциями концептуальное представление, но и своеобразный отчёт о достижениях воспитанников творческих коллективов, после которого танцевальные классы Дворца культуры обычно пополняются новичками.
Заместитель директора Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Екатерина Крюкова: "Будет небольшой сюрприз. Именно на этом концерте будут награждены победители творческого конкурса "С любовью к "Кировке", который мы объявили среди детей. Они рисовали рисунки, сочиняли стихи и рассказы. Сейчас мы получаем последние творческие работы и выбираем лучших".
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