В областном центре состоится торжественное вскрытие капсулы послания с письмом к жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года

Илья Комлев.

4 октября в половине девятого утра в сквере на Ленинградской начнутся работы по извлечению капсулы с посланием от мурманчан 1967 года. Полвека ее хранил большой валун у Памятника жертвам интервенции. Теперь пришло время прочитать, написанное 50 лет назад. Вскрытие капсулы запланировано на 12 часов.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Эта работа очень необыкновенная. Мы начнем ее рано утром. Приглашаем мурманчан, кто пожелает, в сквер на улице Ленинградской поучаствовать во вскрытии этой капсулы и прочитаем, что завещало нам поколение 1967 года".