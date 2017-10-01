Отряд кораблей Северного флота вошёл в Баренцево море

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи в Северном Ледовитом океане под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева приступил к завершающему этапу похода.

Сегодня отряд во главе с флагманом – большим противолодочным кораблём «Североморск» обогнул с севера архипелаг Новая Земля и вошёл в Баренцево море.

Несколько дней назад экипаж большого десантного корабля «Кондопога», арктические мотострелки и морские пехотинцы провели морскую десантную операцию на побережье острова Голомянный архипелага Северная Земля. На остров с десантного корабля «способом на упор» была высажена боевая группа на гусеничных транспортёрах, которая провела учение по захвату и уничтожению условных диверсантов, захвативших метеостанцию.

В настоящее время корабли и суда отряда продолжают движение в сторону главной базы Северного флота – Североморска. За время арктического похода военные моряки прошли более 5000 миль.



/Пресс-служба Северного флота/