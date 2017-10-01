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01.10.2017 09:10

Северяне отметили Всероссийский день ходьбы массовым стартом в Долине Уюта

Андрей Зайцев.

Центральной ареной массового старта области стал спорткомплекс Долина Уюта в Мурманске. Впервые Всероссийский день ходьбы провели в 2014 году в рамках форума "Россия - спортивная держава". Тогда в числе первых пяти субъектов давших старт - был и наш регион. С 2015 этот день уже стал обязательным в программе мероприятий Минспорта.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Без спорта жить невозможно. Вы, знаете, работа работой, надо отдыхать. Заниматься спортом, активный образ жизни поддерживать, чем мы и занимаемся сегодня, рада, что у нас столько земляков сегодня вышло в Долину с хорошим настроением".
Всероссийский день ходьбы завершает программу больших соревнований летнего сезона. Дистанции - от 500 метров до 3-х километров. Здесь же тестирование комплекса ГТО. Самые стремительные малыши умчались на дистанцию не придерживаясь правил ходьбы. Но никто им и не препятствовал. Каждый получал своё удовольствие. Времени от старта до финиша проходит совсем немного. Но эти минуты и секунды нельзя сопоставить с полученными эмоциями.
Светлана Турсина: "Для активного образа жизни, чтобы дать открытый путь к спорту ребятишкам, доказать, что как мы, так и вы ребята можете!"
Максим Юрченко: "Чтобы быть здоровым, сильным, чтобы было немножко удовольствия и развлечение".

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