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01.10.2017 09:00

В посёлке Междуречье состоялся торжественный вечер, посвящённый открытию после капитального ремонта сельского Дома культуры

Алексей Елкин.

По завершении реконструкции увеличилась главная сцена и класс хореографии. Построен малый зал для проведения небольших мероприятий. Событие приурочено к 50-летию Дома культуры, который выполняет в населенном пункте универсальную функцию: это центр для творчества, общения и отдыха. В ДК работают 23 клубных формирования, где занимаются более четырехсот жителей сельского поселения. Ежегодно  проводятся порядка двухсот культурно-массовых мероприятий.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Прежде всего, хочу сказать, что это действительно очень яркий, действенный пример поддержки сельских домов культуры, сельских учреждений культуры и правительством Мурманской области и местными властями. Правительство Мурманской области выделило 27 миллионов рублей. 14 миллионов рублей выделила местная власть. И в результате - мы имеем новый, замечательный объект".


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