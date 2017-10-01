В посёлке Междуречье состоялся торжественный вечер, посвящённый открытию после капитального ремонта сельского Дома культуры

Алексей Елкин.

По завершении реконструкции увеличилась главная сцена и класс хореографии. Построен малый зал для проведения небольших мероприятий. Событие приурочено к 50-летию Дома культуры, который выполняет в населенном пункте универсальную функцию: это центр для творчества, общения и отдыха. В ДК работают 23 клубных формирования, где занимаются более четырехсот жителей сельского поселения. Ежегодно проводятся порядка двухсот культурно-массовых мероприятий.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Прежде всего, хочу сказать, что это действительно очень яркий, действенный пример поддержки сельских домов культуры, сельских учреждений культуры и правительством Мурманской области и местными властями. Правительство Мурманской области выделило 27 миллионов рублей. 14 миллионов рублей выделила местная власть. И в результате - мы имеем новый, замечательный объект".





