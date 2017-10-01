Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.10.2017 08:55

1 октября - Международный день пожилого человека. Интервью министра социального развития Мурманской области Сергея Мякишева

Сегодня во всём мире отмечается день пожилых людей. Праздник утверждён в 1991 году на 45 генассамблее ООН, в резолюции которой есть такие слова: "пожилые люди способны внести существенный вклад в процесс развития". Поддержка пожилых людей в Мурманской области и создание условий для их участия в общественной жизни - один из приоритетов для регионального министерства социального развития. О том, как выстроена эта работа - в интервью в этой студии  моему коллеге Алексею Котовичу рассказал руководитель ведомства Сергей Мякишев.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.02
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.