1 октября - Международный день пожилого человека. Интервью министра социального развития Мурманской области Сергея Мякишева

Сегодня во всём мире отмечается день пожилых людей. Праздник утверждён в 1991 году на 45 генассамблее ООН, в резолюции которой есть такие слова: "пожилые люди способны внести существенный вклад в процесс развития". Поддержка пожилых людей в Мурманской области и создание условий для их участия в общественной жизни - один из приоритетов для регионального министерства социального развития. О том, как выстроена эта работа - в интервью в этой студии моему коллеге Алексею Котовичу рассказал руководитель ведомства Сергей Мякишев.