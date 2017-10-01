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01.10.2017 07:55

Драматический театр Северного флота открыл 83-й сезон

Драматический театр Северного флота открыл свой 83-й творческий сезон премьерой криминальной комедии «Ловушка для одинокого мужчины», поставленной режиссёром Юрием Сергиенко по одноимённой пьесе французского драматурга Робера Тома.
Несмотря на серьезные изменения в составе театральной труппы, произошедшие в нынешнем году, репертуар театра по-прежнему насыщен. В этом театральном сезоне артисты драмтеатра Северного флота продолжат показы полюбившимся североморцам спектаклей военно-патриотической направленности, а также классики драматического жанра, такие как пьесы Александра Островского и других российских и зарубежных драматургов.
Современные театральные постановки вызовут интерес зрителей разных возрастов. Утром по воскресеньям в театре Северного флота будут демонстрироваться детские спектакли. По вечерам в выходные дни состоятся показы для школьников и взрослых. Также артисты будут давать выездные спектакли в гарнизонах Северного флота.
В октябре ожидается ещё одна премьера – военная драма по пьесе Светланы Бартоховой «Такая долгая война».
Драматический театр Северного флота является старейшим театром Кольского Заполярья. Он был организован в главной базе Северного флота в Полярном. Первыми его актёрами были военные моряки Северного флота и их жёны. В послевоенное время в театре выступали народные артисты СССР Валентин Плучек и Михаил Пуговкин. В 1963 году театр занял первое место на Всеармейском смотре театров Вооружённых сил СССР.

/Пресс-службы Северного флота/
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