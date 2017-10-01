Гидрографическое судно "Горизонт" завершило поход в Арктику

После успешного выполнения научно-исследовательских задач в арктической морской зоне в родную базу п.Мишуково прибыло гидрографическое судно Северного флота «Горизонт».

Экипаж и группа гидрографов в течение месяца осуществляли комплексные океанографические исследования в интересах навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности Российской Федерации в акватории Баренцева и Карского морей. Проводились гидрографические и гидрологические исследования, изучение радионавигационных полей, сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания.

Работу осложняла ледовая обстановка в районе островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Вместе с опытными научными работниками в море трудились студенты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Ростовского института водного транспорта имени Г.Я. Седова, проходившие стажировку на судне, а также молодые специалисты недавно пополнившие ряды гидрографов Северного флота.

Комплекс мероприятий гидрографической деятельности Северного флота в 2017 году не ограничивается походом в Арктику гидрографического судна «Горизонт». Научные изыскания в морях Северного Ледовитого океана продолжает судно «Сенеж».



/Пресс-служба Северного флота/