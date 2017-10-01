Елена Белкина.

Завершился международный российско-норвежский проект по строительству новых участков автодороги, входящей в европейский транспортный коридор. В торжественной церемонии открытия по обе стороны границы приняли участие руководители транспортных министерств стран-соседей и делегация Мурманской области.

Утро на новорожденном мосту через Бек-фьорд многолюдно и весело. Переплетение норвежского и русского языков и музыки не случайно. Новая дорога должна нас еще больше сблизить. За несколько лет вблизи приграничного Киркенеса по международной программе построен тоннель почти в 700 метров и 284-метровый мост. За эту часть проекта отвечает Норвежская администрация общественных дорог.

Начальник дорожного управления Норвегии Турнбьерн Найбек: "Мы начали работать вместе с Мурманской областью еще в 1993 году, с тех пор нам удалось вместе немало сделать и этот проект также тому подтверждение".

Заместитель руководителя ФДА"Росавтодор" Дмитрий Прончатов: "Уникальность этого проекта в том, что оба проекта реализовывались синхронно одновременно с двух сторон".

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Сергей Аристов: "Дорога сейчас соединяет Норвегию, Финляндию и крупнейший порт наш на Севере - Мурманск".

Сотрудничеству Финнмарка и Мурманской области в Сер-Варангере уделяется особое внимание. Глава коммуны Руне Рафаэльсон подчеркивает, что открываются новая инфраструктура накануне общего праздника - 73-летия освобождения Северной Норвегией советскими солдатами в октябре 1944, а построены они практически возле пещеры российского проповедника - святого Трифона, поэтому мост назван в его честь и благословлен священнослужителями двух государств .

Митрополит Мурманский и Мончегорский архиепископ Симон: "Дорога расширяет наши горизонты способствует расширению нашего сознания жизненными впечатлениями, создает человеку комфорт".

Имя Трифона часто в этот день звучит над Бек-фьордом. Школьный оркестр Киркенеса подготовил к нему музыкальную премьеру, исполнил марш, сочиненный в честь русского святого. Своеобразную смесь "Прощания славянки" и норвежских мелодий.

Не превратилась в гордиев узел и традиционная церемониальная ленточка, дождавшаяся своего часа.

Министр транспорта и коммуникаций Королевства Норвегия Кетил Селвик-Олсен: "Наши народы развивали добрососедское сотрудничество на протяжении многих лет и, я надеюсь, мы его продолжим. Это важно для обеих стран, но прежде всего для наших двух приграничных регионов. Кроме транспорта у нас есть успешные проекты в рыбной отрасли, экологии, образовании, охране здоровья".

Торжества плавно переходят через границу в Печенгский район, в пятницу здесь торжественно открыто движение по 16-километровому участку автодороги "Кола". Приветственные речи, поздравления и благодарности строителям за отличное качество работ и укрепление сотрудничества.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы в очередной раз показали всему миру, что в то время, как другие строят заборы, копают рвы на границе, мы с нашими норвежскими друзьями реконструируем дороги, мосты, строим тоннели, для того, чтобы нашим людям с российской и норвежской стороны было удобнее попадать друг к другу, взаимодействовать".

Теперь наша часть трансграничного коридора соответствует всем необходимым параметрам. Две полосы движения шириной в 3,5 метра, покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Увеличены расчетные нагрузки, устроена система отвода воды, установлено барьерное ограждение, по скандинавскому примеру нанесена осевая горизонтальная разметка желтого цвета, которая лучше видна на фоне белого снега.

Также проведена реконструкция моста через реку Рюссянийоки. Расширены опоры, появились новые пролеты, позволившие восстановить состояние моста и повысить его нагрузку. Завершение международного проекта, как утверждают эксперты, позволит укрепить европейский транспортный коридор из Киркенеса до Крыма.

Завершился очередной международный проект, он выполнялся по обе стороны границы. В него в общей сложности вложено 3,5 миллиарда рублей и 800 миллионов крон, но это того стоит, эти 25 км отличной дороги станут площадкой и базой для дальнейшего развития сотрудничества.