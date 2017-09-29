Сегодня завершился международный российско-норвежский проект по строительству новых участков автодороги, входящей в европейский транспортный коридор

Елена Белкина.

В торжественной церемонии открытия по обе стороны границы приняли участие руководители транспортных министерств и ведомств обеих стран, делегация Мурманской области.

Утром в Северной Норвегии торжественно открыли 690-метровый тоннель и мост в 284 метра через Бек-фьорд. Построен он практически возле пещеры святого Трифона, поэтому и был освящен и назван в его честь. Впервые на церемонии прозвучал марш Святого Трифона в исполнении школьного оркестра Киркенеса. Строительные работы в рамках проекта были начаты в 2014 году. На них было выделено 831 миллиона норвежских крон.

Министр транспорта и коммуникаций Королевства Норвегия Кетил Селвик-Олсен: "Наши народы развивали добрососедское сотрудничество на протяжении многих лет и, я надеюсь, мы его продолжим. Это важно для обеих стран, но прежде всего для наших двух приграничных регионов. Кроме транспорта у нас есть успешные проекты в рыбной отрасли, экологии, образовании, охране здоровья".

На нашей стороне сегодня торжественно открыто движение по 16-километровому участку автодороги "Кола" вблизи границы с Норвегией.

Теперь она соответствует параметрам 3-й технической категории с двумя полосами движения шириной в 3,5 метра и покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также проведена реконструкция моста через реку Рюссянийоки. Объем федерального финансирования проекта - 3,5 миллиарда рублей.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы в очередной раз показали всему миру, что в то время, как другие строят заборы, копают рвы на границе, мы с нашими норвежскими друзьями реконструируем дороги, мосты, строим тоннели, для того, чтобы нашим людям с российской и норвежской стороны было удобнее попадать друг к другу, взаимодействовать".







