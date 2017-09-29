Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие в торжественном вечере, посвящённом открытию после ремонта Дома культуры в посёлке Междуречье

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора принял участие в торжественном вечере, посвящённом открытию Междуреченского сельского Дома культуры после завершения капитального ремонта и празднованию 50-летия со дня образования учреждения.



«Это очень яркий пример поддержки сельских учреждений культуры местными властями и правительством Мурманской области. Мы выполнили очень сложный капитальный ремонт здания, которое было в полуразрушенном состоянии. Правительство Мурманской области выделило на ремонт 27 миллионов рублей, 14 миллионов выделила местная власть и в результате мы имеем практически новый современный дом культуры», – сказал Евгений Никора и от имени правительства и губернатора Марины Ковтун поздравил жителей Междуречья с долгожданным событием.



После ремонта в ДК произошли заметные изменения – увеличена главная сцена и класс хореографии, появился удобный гардероб и билетная касса. Построен малый зал для проведения небольших мероприятий и занятий любителей клубов по интересам.



Междуреченский сельский Дом культуры является главным и единственным культурно-досуговым учреждением в поселении, центром общения, духовного развития и активного отдыха для более чем двух тысяч жителей.



В Доме культуры работают 23 клубных формирования, где занимаются более 400 жителей сельского поселения. Ежегодно Дом культуры проводит более 200 культурно-массовых мероприятий.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /



