80-летию Мурманской области посвящается. Молодежь со всего Кольского Севера вновь объединила военно-спортивная игра "Зарница"

Елена Ямаш.

К слову, сразу несколько событий сегодня были направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В том числе - стартовал юбилейный, 20-й региональный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста.

Вот уже второй год подряд областную военно-спортивную игру "Зарница" организуют на стрельбищах Погрануправления. То есть, все полученные задания ребята выполняют там, где проходят учебно-боевую подготовку настоящие пограничники.

Конкуренция большая. 11 команд из Мурманска, Североморска, Полярного, Заозерска, Видяево, Кировска, Ловозера и Оленегорска. Возраст игроков - от 10 до 13 лет

Участник областной военно-спортивной игры "зарница", с Ловозеро Андрей Романов: "Мы командой готовились ко всему. Шагали, пели и кидали гранаты".

Традиционное начало - команды выбирают себе командиров, название, девиз. Торжественная линейка, вынос знамени. Командиры получают листы с маршрутами. Их - 9. Нужно стрелять, выполнять нормы ГТО, оказывать первую медпомощь и бороться с химической угрозой. Пригодятся и знания истории.

Участница областной военно-спортивной игры "Зарница", г. Мурманск Карина Керимова: "Команды соревнуются в своих умениях по первой помощи, физическим навыкам".

Участник областной военно-спортивной игры "Зарница". г. Мурманск Богдан Липовцев: "Она помогает больше узнать о всяких действиях, которые могут пригодиться в жизни".

Подготовка - только полдела. Командный дух и взаимовыручка - важные составляющие победы.

Главный судья областной военно-спортивной игры "Зарница" Александр Кулешов: "Я думаю, что наглядный пример нашего полигона покажет им, и, может, у кого -то в дальнейшем появится желание связать свою службу с охраной государственной границы".

Основные баталии регионального этапа Спартакиады молодежи России допризывного возраста еще впереди. В течение трех дней 90 ребят со всей области будут выяснять, кто из них "выше, быстрее, сильнее". Ну а сегодня - первые старты. Соревнования по профилю - строевой подготовке.

Инспектор областного военного комиссариата, контр-адмирал в отставке Владимир Кузнецов: "Патриотизм - нужное дело. Это можно лежать на диване, говорить, что ты любишь свою Родину и считать себя патриотом. Патриот именно тот, кто служит Отечеству. Не только на военной службе, на любой".

Финал в это воскресенье. Команда-победитель представит регион на заключительном этапе Спартакиады - он пройдет в июне в Краснодаре.









