Заполярные "единороссы" пригласили мурманских кадетов на ледокол-музей "Ленин"

Илья Комлев.

В информационном центре по атомной энергии прошло заседание "исторической гостиной". Повод для встречи - недавний юбилей. 40 лет назад впервые в истории надводное судно в активном плавании достигло северного полюса. Говорили о славных страницах освоения Арктики и научно-технических достижениях нашей страны, которые позволили совершить этот прорыв.

Региональный координатор проекта политической партии "Единая Россия" "Историческая память" Михаил Белошеев: "Цель нашей встречи - обратить внимание юных мурманчан на важность морской профессии, на уважение к истории. И еще, самое важное - мы раскроем личность капитана Юрия Сергеевича Кучиева. Чтобы наши мурманчане знали, насколько надо быть высоким профессионалом, человеком, любящим свою Родину, чтобы совершать такие поступки".







