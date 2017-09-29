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29.09.2017 18:45

Заполярные "единороссы" пригласили мурманских кадетов на ледокол-музей "Ленин"

Илья Комлев.

В информационном центре по атомной энергии прошло заседание "исторической гостиной". Повод для встречи - недавний юбилей. 40 лет назад впервые в истории надводное судно в активном плавании достигло северного полюса. Говорили о славных страницах освоения Арктики и научно-технических достижениях нашей страны, которые позволили совершить этот прорыв.
Региональный координатор проекта политической партии "Единая Россия" "Историческая память"  Михаил Белошеев: "Цель нашей встречи - обратить внимание юных мурманчан на важность морской профессии, на уважение к истории. И еще, самое важное - мы раскроем личность капитана Юрия Сергеевича Кучиева. Чтобы наши мурманчане знали, насколько надо быть высоким профессионалом, человеком, любящим свою Родину, чтобы совершать такие поступки".
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