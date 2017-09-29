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29.09.2017 18:40

В Мурманске после ремонта открылась городская центральная детская библиотека на Беринга-28

Алексей Котович.

Теперь здесь отсутствует традиционное деление помещений на абонемент и читальный зал, вместо этого - новое креативное пространство. Свободный доступ к книгам, развивающие игры, удобная мебель и стеллажи. В лаунж-зале мягкие матрасы и подушки, где можно устроится с комфортом. У центральной детской библиотеки 17 тысяч пользователей. Книжный фонд - 37 тысяч экземпляров. Обновление - в рамках программы модернизации городских библиотек. Они становятся центрами притяжения мурманчан всех возрастов.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Наш город всегда отличался высоким уровнем образования и вот такие библиотеки - они, конечно, востребованы. Очень важно, что в центре очень большого спального микрорайона, когда можно прийти семьей и найти все, что ты хочешь. По сути ведь помещение не очень большое, но возможности очень широкие".
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