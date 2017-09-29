В мурманской городской больнице с экскурсией побывали школьники

Анастасия Ярославская.

В мурманской городской больнице сегодня было шумно - на экскурсию впервые привели второклассников. Рассказали им подробно о здоровом образе жизни, профессии врача, в качестве бонуса разрешили обследовать спецмашины - под контролем взрослых, разумеется. Но именно эта часть экскурсии и первым, и вторым запомнится надолго. Едва не затоптали, крутили, что хотели, но медики испытание стойко выдержали - профориентация должна быть смолоду.

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Евгений Тарбаев: "Профориентирование наших детей должно проходить уже в младших классах, потому что в 4 ребенок вместе с родителями должен сделать свое первое решение - куда он пойдет дальше, а в 9 уже практически определиться с профессией. Конечно, бедные дети, но это теперь нужно сделать так".









