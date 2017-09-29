Театр Северного флота приглашает на открытие нового 83-го творческого сезона

Елена Сивонен.

Завтра вечером - первый спектакль. Постановка, можно сказать, новая. Хотя зрители ее уже видели. Премьера была в апреле. Криминальная комедия по пьесе Робера Тома "Ловушка для одинокого мужчины". Режиссер-постановщик - народный артист России Юзеф Фекета. Но этот сезон труппа начинает без него и без его супруги - заслуженной артистки России Натальи Долгалёвой. Известная театральная пара уехала из Мурманска.

Актер драматического театра Северного флота Алексей Макаров: "Любого творческого человека сложно заменить. Тем более, Юзеф Васильевич у нас почти 30 лет руководил театром. Последний период театра Северного флота прошел под именем Фекеты. Естественно, заменить его никто не сможет, но мы будем искать человека, который сможет возглавить театр в такой непростой ситуации и поведет его в светлое театральное будущее".

Покинули театр еще четверо актеров. Труппе сейчас непросто. Но артисты продолжают работать, репетировать, творить. До конца года представят три премьеры. Первая через неделю - 7 и 8 октября.







