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29.09.2017 18:25

Театр Северного флота приглашает на открытие нового 83-го творческого сезона

Елена Сивонен.

Завтра вечером - первый спектакль. Постановка, можно сказать, новая. Хотя зрители ее уже видели. Премьера была в апреле. Криминальная комедия по пьесе Робера Тома "Ловушка для одинокого мужчины". Режиссер-постановщик - народный артист России Юзеф Фекета. Но этот сезон труппа начинает без него и без его супруги - заслуженной артистки России Натальи Долгалёвой. Известная театральная пара уехала из Мурманска.
Актер драматического театра Северного флота Алексей Макаров: "Любого творческого человека сложно заменить. Тем более, Юзеф Васильевич у нас почти 30 лет руководил театром. Последний период театра Северного флота прошел под именем Фекеты. Естественно, заменить его никто не сможет, но мы будем искать человека, который сможет возглавить театр в такой непростой ситуации и поведет его в светлое театральное будущее".
Покинули театр еще четверо актеров. Труппе сейчас непросто. Но артисты продолжают работать, репетировать, творить. До конца года представят три премьеры. Первая через неделю - 7 и 8 октября.
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