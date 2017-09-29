Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда в это воскресение в эфире ГТРК "Мурман" "Вести" подводят итоги минувшей недели. По обе стороны государственной границы с Королевством Норвегия открылись новые участки автотрассы, соединяющие территории двух стран - 16 километров федеральной трассы "Кола" в Печенгском районе теперь соответствуют самым высоким требованиям.

В Североморске официально вступил в должность новый глава муниципального образования: какие задачи руководитель флотской столицы считает первоочередными.

Модернизация медицинских учреждений областного центра в активной фазе: первый роддом - накануне своего второго рождения.

Поддержка в регионе людей старшего поколения - одно из важных направлений в деятельности областного министерства социального развития. Подробности - в интервью руководителя ведомства Сергея Мякишева.

Эти и другие темы - в итоговой программе "События Недели" в воскресение, в 08.45.