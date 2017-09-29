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29.09.2017 16:43

Установят ли в Мурманске памятник Полярной дивизии? Тема собрания общественной организации сотрудничества городов-героев "Мурманск — город герой"

Андрей Зайцев.

Установку в областном центре памятника легендарной Полярной дивизии обсудили на собрании общественной организации сотрудничества городов-героев "Мурманск — город герой". Напомним, она объединяет многих почетных граждан, руководителей предприятий, депутатов горсовета. Предполагается, что монумент станет народным. Для сбора денег на его возведения будет создан специальный фонд.
Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев: "Мы - мурманчане - должны помнить, что ценой многих жизней, потерь воинов Полярной дивизии враг был остановлен буквально на подступах к городу-герою Мурманску. Я считаю, наша обязанность такой памятник поставить, чтобы следующие поколения помнили, какой ценой завоеван мир в Мурманске. Это будет правильный поступок, я считаю".
Сейчас о родившейся в годе войны в Мурманске дивизии напоминает знак у бывшего дома офицеров на проспекте Ленина. Рядом с этим местом в 40-х годах прошлого века располагался военный городок, где шло формирование легендарного подразделения. Установка нового памятника, в том числе, позволит исправить ошибки, допущенные в свое время на мемориальной табличке.
Почетный гражданин Мурманской области и города-героя Мурманска Лев Журин: "Ну, во-первых, что полярная дивизия была сформирована по решению обкома партии. У партийных органов не было права формировать воинские части. Только подразделения народного ополчения. А Полярная дивизия не народным ополчением была. Это воинское подразделение Красной Армии".


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