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29.09.2017 16:46

Владимир Евменьков вступил в должность главы Североморска

Сегодня состоялась официальная церемония вступления в должность главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова.

«Прекрасно осознаю ответственность перед жителями Североморска, Северным флотом и правительством Мурманской области», – отметил Владимир Евменьков, получая удостоверение главы города. В числе приоритетов предстоящей работы новый градоначальник назвал ремонты дорог, строительство школы, ФОКа и детского сада.

Со словами напутствия к Владимиру Евменькову обратились губернатор Мурманской области Марина Ковтун, первый заместитель Мурманской областной Думы Владимир Мищенко и командующий Северным флотом Николай Евменов.

«Вам оказано высокое доверие, которое влечёт за собой огромную ответственность», – сказала Марина Ковтун, добавив, что Александр Павлович Абрамов оставил хорошее наследие, и нынешний уровень организации городского хозяйства надо будет не только поддерживать, но и повышать.

Особо глава региона обратила внимание нового главы на необходимость тесно общаться с горожанами: «Главе города необходимо большое терпение и большое сердце, чтобы вникать в частные проблемы людей и по мере сил их решать». Ещё одна задача государственной важности в работе главы Североморска, как отметила губернатор, – обеспечить надёжный тыл воинам-североморцам.

Марина Ковтун пожелала Владимиру Евменькову успехов на посту главы Североморска.

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