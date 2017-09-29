Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.09.2017 19:10

Владимир Евменьков сегодня официально вступил в должность главы ЗАТО Североморск

Алексей Котович.

Жителям столицы Северного флота новый руководитель хорошо известен. Полковник полиции - долгое время служил в городском отделе, затем возглавил его. Впоследствии руководил Управлением внутренних дел по городу Мурманску, областным Управлением по контролю за оборотом наркотиков. Во время инаугурации, в поздравительном слове глава региона напомнила избранному главе об огромной ответственности руководителя такого муниципалитета, каким является флотская столица.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Александр Абрамов оставил после себя хорошее наследство. Муниципальное образование ЗАТО Североморск всегда было одним из лучших в Мурманской области. С одной стороны - это хорошо. С другой стороны, вам будет непросто. Дыры латать не надо, но уровень управления городским хозяйством, безусловно, надо повышать".
Итак, с сегодняшнего дня в Североморске завершился период двоевластия. Согласно Уставу, глава муниципального образования будет заниматься и политическими, и хозяйственными вопросами.
Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков: "Среди важнейших задач, которые необходимо будет решать - это ремонт дорог, выделение средств для строительства новой школы, физкультурно-оздоровительного конкурса, еще одного детского сада. В повестке дня создание комфортных условий жизни для жителей флотской столицы, обеспечение социальной направленности городского бюджета, помощь тем, кто в ней нуждается больше всего".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.43
Евро = 68.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.