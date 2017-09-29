Владимир Евменьков сегодня официально вступил в должность главы ЗАТО Североморск

Алексей Котович.

Жителям столицы Северного флота новый руководитель хорошо известен. Полковник полиции - долгое время служил в городском отделе, затем возглавил его. Впоследствии руководил Управлением внутренних дел по городу Мурманску, областным Управлением по контролю за оборотом наркотиков. Во время инаугурации, в поздравительном слове глава региона напомнила избранному главе об огромной ответственности руководителя такого муниципалитета, каким является флотская столица.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Александр Абрамов оставил после себя хорошее наследство. Муниципальное образование ЗАТО Североморск всегда было одним из лучших в Мурманской области. С одной стороны - это хорошо. С другой стороны, вам будет непросто. Дыры латать не надо, но уровень управления городским хозяйством, безусловно, надо повышать".

Итак, с сегодняшнего дня в Североморске завершился период двоевластия. Согласно Уставу, глава муниципального образования будет заниматься и политическими, и хозяйственными вопросами.

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков: "Среди важнейших задач, которые необходимо будет решать - это ремонт дорог, выделение средств для строительства новой школы, физкультурно-оздоровительного конкурса, еще одного детского сада. В повестке дня создание комфортных условий жизни для жителей флотской столицы, обеспечение социальной направленности городского бюджета, помощь тем, кто в ней нуждается больше всего".









