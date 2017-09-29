Несколько часов назад в Печенгском районе на границе с Королевством Норвегия прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию 16-километрового участка федеральной трассы "Кола"

Специальный корреспондент ГТРК "Мурман" Елена Белкина: "Сегодня завершен уникальный международный проект, который выполняется синхронно по обе стороны границы России и Норвегии - в Печенгском районе и Киркенесе. Там сегодня открыт мост и тоннель, практически рядом с пещерой святого Трифона, поэтому его освятили и назвали в честь Трифона. Также прозвучал марш в честь святого Трифона в исполнении школьного оркестра Киркинеса. В церемонии приняли участие министр транспорта Норвегии, замминистра транспорта России и большая делегация Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным. Торжества плавно перешли границу, продолжились на российской стороне, на автодороге Р-21 "Кола". Ввели в эксплуатацию 16-километровый участок, также был реконструирован мост через реку, установлены пролеты и расширены опоры. В общей сложности построены 25 км дороги, всего в проект было вложено 3,5 миллиарда рублей и 800 миллионов норвежских крон. Все участники церемонии говорят, что это того стоило".