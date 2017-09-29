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29.09.2017 14:57

Выставку «Первозданная Россия» посетили более 30 000 человек

Заглянуть в самые потаенные и дикие уголки нашей необъятной Родины стало возможным благодаря выставке «Первозданная Россия», которая 1 сентября открылась в торгово-развлекательном центре «Мурманск Молл» при поддержке Сибирской угольной энергетической компании и Мурманского морского торгового порта.

Изначально планировалось, что выставка продлится лишь месяц – по 30 сентября. Однако со временем стало ясно – количество посетителей изо дня в день не только не убывает, но и неуклонно растет. Так, за все время выставку посетили более 30 000 человек, то есть каждый десятый житель Мурманска. Получается, что в среднем ежедневно ее гостями становились около тысячи человек.

Северяне приходили не только целыми семьями, но и классами. Дело в том, что при содействии порта были организованы экскурсии для школьников, студентов, людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов Мурманского морского торгового порта и других групп. Для детишек устраивали интересные мастер-классы и давали несложные задания. 2 книги пожеланий были заполнены полностью гостями.  Причем благодарности за организацию выставки и полученные впечатления были написаны не только на русском, но и на корейском, финском, немецком и английском языках.

Именно поэтому было решено продлить выставку еще на месяц – до 31 октября. Все это время вход будет оставаться свободным. Выставка по-прежнему работает в ТРК «Мурманск Молл» на 4-м этаже.

/«Мурманский Морской Торговый Порт»/
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