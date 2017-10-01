В Мурманске сотрудники полиции совместно с СОБРом раскрыли квартирную кражу

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась мурманчанка 1985 года рождения. По словам заявительницы, в то время, когда она находилась в отпуске из её квартиры по улице Седова были похищены ювелирные изделия и планшетный компьютер «Асус». Общая сумма имущественного ущерба составила 150 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что кража имущества была совершена путем подбора ключа. Оперативники, опросив потерпевшую, выяснили, что она перед отъездом отдала комплект ключей от квартиры своей знакомой, чтобы та иногда приходила ухаживать за цветами.

Эксперты изъяли отпечатки пальцев, имеющиеся на месте совершения преступления, и сверили их с дактилоскопической базой данных. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний неработающий житель областного центра, ранее неоднократно судимый. При силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии по Мурманской области злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что похитил у своей сожительницы, которая является знакомой потерпевшей, комплект ключей, заранее зная, где проживает потерпевшая. Воспользовавшись ключами, он открыл дверь и забрал наиболее ценные, на его взгляд, вещи.

В ходе обыска квартиры злоумышленника планшетный компьютер был изъят полицейскими. Ювелирные изделия он успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/