Владимир Костров.



В эти минуты в Печенгском районе на границе с Королевством Норвегия проходит торжественная церемония ввода в эксплуатацию 16-километрового участка федеральной трассы "Кола". Целью реконструкции было приведение дороги в соответствие с 3-й технической категорией: с двумя полосами движения шириной 3 с половиной метра и покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также были выполнены работы на мосту через реку Рюссянийоки, где расширены опоры искусственного сооружения и установлены новые пролетные строения. В свою очередь норвежская сторона открывает движение по участку реконструкции Е105 Мурманск-Киркенес.