Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.09.2017 14:00

Второй открытый форум прокуратуры Мурманской области был посвящён теме защиты прав предпринимателей

Андрей Зайцев.

Речь в первую очередь идёт о представителях малого и среднего бизнеса. Перед законом равны все. И у всех должны быть равные возможности. Одна из напастей - проверки многочисленных контрольных органов. Здесь, похоже ситуация нормализовалась. Излишние проверки исключаются.
Прокурор Мурманской области Василий Щербаков: "Категорически, что называется бьём по рукам. Охочим покошмарить малый и средний бизнес. Собственно сегодняшняя тема позволит нам ещё раз в живую услышать проблемы малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей".
Председатель совета мурманского регионального отделения "Опора России" Радик Сафин: "Многие органы, например, МЧС перешли на предупредительные меры. Говорят, что сначала предписание делает, если, конечно не злостное нарушение, а потом уже принимаются какие-то меры".
На первом форуме, организованном прокуратурой региона обсуждалась тема задолженности по зарплате в области. Сегодня долги сократились более чем на 360 миллионов рублей. Эффект есть, практика прямого общения продолжается. В случае с предпринимателями системных, общих нерешённых вопросов немного. Но они реально мешают. Расчёт аренды, налоговые и законодательные изменения, рейдерство. За каждым спорным вектором экономического развития следят ответственные службы.
Начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов: "Термин рейдерские захваты - они свойственны не только крупному бизнесу, поэтому, я ещё раз говорю - это одно из направлений нашей деятельности".
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев: "Для отдельных категорий предпринимателей может будет отодвинут срок внедрения онлайн касс. Для отдельных категорий, может будет вообще отменён".
Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Перед тем, как горсовет муниципалитета примет какую-то норму, которая влияет на расходы предпринимателей, или на его деятельность, они должны общественно обсуждаться".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.43
Евро = 68.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.