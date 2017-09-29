Второй открытый форум прокуратуры Мурманской области был посвящён теме защиты прав предпринимателей

Андрей Зайцев.

Речь в первую очередь идёт о представителях малого и среднего бизнеса. Перед законом равны все. И у всех должны быть равные возможности. Одна из напастей - проверки многочисленных контрольных органов. Здесь, похоже ситуация нормализовалась. Излишние проверки исключаются.

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков: "Категорически, что называется бьём по рукам. Охочим покошмарить малый и средний бизнес. Собственно сегодняшняя тема позволит нам ещё раз в живую услышать проблемы малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей".

Председатель совета мурманского регионального отделения "Опора России" Радик Сафин: "Многие органы, например, МЧС перешли на предупредительные меры. Говорят, что сначала предписание делает, если, конечно не злостное нарушение, а потом уже принимаются какие-то меры".

На первом форуме, организованном прокуратурой региона обсуждалась тема задолженности по зарплате в области. Сегодня долги сократились более чем на 360 миллионов рублей. Эффект есть, практика прямого общения продолжается. В случае с предпринимателями системных, общих нерешённых вопросов немного. Но они реально мешают. Расчёт аренды, налоговые и законодательные изменения, рейдерство. За каждым спорным вектором экономического развития следят ответственные службы.

Начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов: "Термин рейдерские захваты - они свойственны не только крупному бизнесу, поэтому, я ещё раз говорю - это одно из направлений нашей деятельности".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев: "Для отдельных категорий предпринимателей может будет отодвинут срок внедрения онлайн касс. Для отдельных категорий, может будет вообще отменён".

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Перед тем, как горсовет муниципалитета примет какую-то норму, которая влияет на расходы предпринимателей, или на его деятельность, они должны общественно обсуждаться".