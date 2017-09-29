В культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске — выставка "Живопись Алексея Попова-Правокумского"

Елена Сивонен.

Культурно-выставочный центр Русского музея представляет первую после своего официального открытия - экспозицию. Выставка персональная. Картины кисти петербургского художника - Алексея Попова-Правокумствого. После знакомство с живописцем и его творчеством - о мастере и работах, о том, почему его пейзажи называют сдержанными и отчего в них так много серого.

На открытии - всего пару слов: смотрите, впитывайте. Художника отличает скромность. Эта его первая персональная выставка. Живопись - не ремесло, - хобби. Сотрудник Мариинки. Пишет во время гастролей. За границей - мало. Дома ему творить лучше. 40 работ. Пейзажи. Умышленно "освобожденные" от человека. Дома - как-будто - ведут свою независимую жизнь.

Член Творческого Союза художников г. Санкт-Петербурга Алексей Попов-Правокумский: "Любая картина живет не только на холсте, она в каждом сердце видится по-своему. У каждого она оставит что-то свое, и каждый будет путешествовать так, как ему нравится. Мне эта работа принадлежит только тогда, когда я ее пишу, а когда ее кто-то увидел, - она только физически моей осталась".

Выставка - ретроспективная - как ансамбль. Работы - цельные и... честные, искренние. Есть ощущение, творит - не на продажу - для себя. Сельские мотивы. Уютные. В переменчивом состоянии природы - немой вопрос - быстротечного течения времени.

Студентка 2 курса Мурманского колледжа искусства Лейла Султанова: "В каждой работе я вижу, что краски не чисты, они разбавлены. Они погружают в спокойствие, умиротворение душевное, и ты проникаешься настроением художника".

Студентка 2 курса Мурманского колледжа искусств Екатерина Новикова: "Я в каждой картине ищу смысл - для чего она была создана. Вот эти - когда тебе тревожно, плохо, они успокаивают тебя внутри, тебе от них лучше становится внутри".

Городской пейзаж. В нем главный герой - Петербург. Причем, именно Достоевского - серый, сдержанный. Таков и колорит. Это настроение города, где солнце - роскошь. Яркие тона - акценты.

Председатель Творческого Союза художников г. Санкт-Петербурга Ирина Музырина: "Мне нравится гармония, сочетание цвета, формы и мера условности, которая присутствует в работах. Душевность есть в его работах".

Директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Вот это настроение, которое так характерно для Ленинградской школы живописи, здесь, действительно, душа отдыхает, и ты радуешься тому, что состоялась эта встреча".

Встреча с Мурманском - не последняя. Живописец, рожденный в один день - 17 января - с нашим Художественным музеем, считая эти неким знаком, обещает организовать и вторую персональную выставку. Есть что - показать - заполярному зрителю.





