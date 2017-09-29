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29.09.2017 13:50

1 октября стартует осенняя призывная кампания

Анастасия Русинова.

О том, как она будет проходить, сегодня рассказали в областном военкомате. Благодаря изменениям в законодательной базе, с каждым годом становится все меньше уклонистов. За весенний призыв их было 8 человек. Всего на службу отправились почти 700 человек, часть из них - как и требовалось - прошли профессиональную подготовку в ДОСААФ. Также согласно статистике, растет число юношей, которые выбирают службу по контракту. Во время весенней призывной кампании таких оказалось 39 человек.
Военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей: "На осень нам поставлена задача - отправить в вооруженные силы более 700 человек, в то же время предоставляется право гражданам, которые имеют высшее образование и среднее специальное образование, заменить военную службу по призыву на 2 года по контракту".
В военкомате подчеркивают, что большинство призывников - и срочников и контрактников - будут проходить службу в Мурманской области. Новобранцы отправятся в части Военно-морского флота и сухопутных войск, а также в подразделения военно-космических войск и главного разведывательного управления. Почти половина ребят из областного центра, где уже традиционно, задачи, поставленные военкоматами, полностью выполняются.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "По заданию, 328 призывников поставлены в войска, задание на осенний призыв 310 человек. 90% призывников останутся служить в нашем регионе"
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