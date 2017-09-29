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29.09.2017 13:40

Сегодня Всемирный день сердца

Владимир Волков.

Он отмечается с 1999 года под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности в мире. Однако, медицинские технологии, противостоящие опасной тенденции, не стоят на месте. Главный кардиоцентр нашего региона — областная больница имени Баяндина. Полный комплекс исследований, самое современное оборудование, способны выявить патологии сердца на ранних стадиях.
Специалист ультразвуковой диагностики мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Мария Гридягина: "Один из самых современных — это аппарат фирмы "Филипс". У него закуплены программы — датчики именно на диагностику состояния сердечно-сосудистой системы, то есть это сердце и исследования сосудов".
По медицинским показаниям, плановые операции на сердце, в том числе и высокотехнологичные, успешно проводятся в стенах главной областной клиники. Здесь трудятся опытные врачи. Частые гости — мэтры кардиохирургии из столичных клиник и институтов. И все же стоит помнить о простой истине - "здоровье в собственных руках".
Заведующая отделением кардиологии мурманской областной клинической больницы им. П.А Баяндина Ирина Захарова: "Это, конечно, здоровое питание с ограничением животного жира, это достаточная двигательная активность, дозированные физические нагрузки, это борьба с вредными привычками, прежде всего с курением, и снижение массы тела. Здоровый образ жизни — это путь к здоровому сердцу".
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