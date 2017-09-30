В Мурманском областном театре кукол маленьких зрителей научат рисовать с помощью…молока!

1 октября в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Сказки бабушки Зимы» педагоги Детского развивающего центра «Игрумка» проведут для зрителей Мурманского областного театра кукол необычный мастер-класс. Маленькие северяне научатся уникальной технике рисования «ЭБРУ».

ЭБРУ – это магия воды и красок. Рисуя с помощью этой техники, ощущаешь себя настоящим волшебником, создающим свой маленький мир! Разноцветные капли соединяются на жидком «холсте» в узоры-абстракции, легким росчерком шила можно придать им форму и наметить определенные очертания, но все равно не узнаешь наверняка, что получится в конечном итоге…

Детский развивающий центр в «Игрумка» открыт для детей возрастной категории от 1,5 до 10 лет. Главная задача Центра – помочь ребёнку раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал.





/МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ/