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29.09.2017 12:28

Северный флот приступил к обеспечению завершающей фазы испытаний фрегата «Адмирал Горшков»

Северный флот приступил к обеспечению завершающей фазы испытаний головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Экипаж корабля и обеспечивающие силы  флота вышли в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцево море, где приступили к выполнению программы испытаний.
Сегодня экипаж корабля обеспечил тестирование систем авиационно-технического комплекса. Облёт корабля проводили вертолёты Ка-27ПС и Ка-31, а также самолёты Ил-38 и МиГ-31 объединения ВВС и ПВО флота.
Во время выхода в море планируется также провести серию практических испытаний систем и комплексов вооружения корабля.
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл на Северный флот для завершения государственных испытаний технических средств и вооружения. Экипаж корабля составляют военнослужащие, ранее проходившие службу на Северном флоте. После приема фрегата Военно-морским флотом России он войдёт в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.
Фрегаты проекта 22350 являются типичными кораблями длиннополубачной конструкции, со сплошной надстройкой. Физические поля фрегата минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки и использованию композитных конструкционных материалов («стелс») снижена эффективная поверхность рассеивания корабля, что понижает его радиолокационную и оптическую заметность.

/Пресс-служба Северного флота/
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