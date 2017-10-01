В Заполярье готовится к открытию Второй Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест»

14 октября 2017 года стартует Второй Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест» (далее – Фестиваль).



В течение 2017 – 2018 учебного года в рамках Фестиваля пройдут региональные турниры по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», «Самый умный», «Знаток русского языка», «Своя игра», «Математическая регата».



В индивидуальных и командных интеллектуальных состязаниях Фестиваля смогут принять участие обучающиеся Мурманской области в возрасте до 18 лет.



Если в прошлом году за Кубок боролись муниципалитеты в этом году лидеры будут определяться среди образовательных организаций и организаций дополнительного образования.



Итоги Фестиваля будут подведены в апреле 2018 года. Образовательная организация, чьи представители станут наиболее активными и успешными участниками Фестиваля «ЛаппиФест», будет признана Абсолютным победителем и получит высшую награду - Кубок ГАУДО «МОЦДО «Лапландия».



ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2) приглашает школьников и студентов профессиональных образовательных организаций на торжественное открытие Фестиваля 14 октября 2017 года в 12.00.



Программа открытия Фестиваля включает в себя различные мастер-классы и мастерские по интеллектуальным играм, интерактивные выставки настольных интеллектуальных игр, викторины и другие научно-познавательные мероприятия.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/