Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.10.2017 08:35

В Заполярье готовится к открытию Второй Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест»

14 октября 2017 года стартует Второй Фестиваль интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест» (далее – Фестиваль).

В течение 2017 – 2018 учебного года в рамках Фестиваля пройдут региональные турниры по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», «Самый умный», «Знаток русского языка», «Своя игра», «Математическая регата».

В индивидуальных и командных интеллектуальных состязаниях Фестиваля смогут принять участие обучающиеся Мурманской области в возрасте до 18 лет.

Если в прошлом году за Кубок боролись муниципалитеты в этом году лидеры будут определяться среди образовательных организаций и организаций дополнительного образования.

Итоги Фестиваля будут подведены в апреле 2018 года. Образовательная организация, чьи представители станут наиболее активными и успешными участниками Фестиваля «ЛаппиФест», будет признана Абсолютным победителем и получит высшую награду - Кубок ГАУДО «МОЦДО «Лапландия».

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2) приглашает школьников и студентов профессиональных образовательных организаций на торжественное открытие Фестиваля 14 октября 2017 года в 12.00.

Программа открытия Фестиваля включает в себя различные мастер-классы и мастерские по интеллектуальным играм, интерактивные выставки настольных интеллектуальных игр, викторины и другие научно-познавательные мероприятия.

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.02
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.