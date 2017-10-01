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01.10.2017 08:25

В Кольском районе полицейские проверили у подростков знание ПДД и остались довольны

В рамках «Недели безопасности» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району проверили знания правил безопасности дорожного движения у воспитанников  школы-интерната поселка Минькино.

Для ребят в возрасте от 7 до 12 лет теоретическая часть занятия проходила в специальном классе, оборудованном наглядными пособиями. Ребята, отвечая на вопросы инспекторов ГИБДД, вспомнили знаки дорожного движения, правила поведения на проезжей части, на регулируемых и не регулируемых пешеходных переходах. Чтобы закрепить полученные знания, школьникам было предложено сложить пазлы дорожных знаков и ответить на вопросы теста. Успешно справившись с заданием, ребята перешли к практической части мероприятия.
На улице их ждала тренировочная площадка с элементами дорожной инфраструктуры: регулируемым перекрестком, остановкой общественного транспорта, школой и нерегулируемыми пешеходными переходами. Ребята разделились на группы: кто-то стал водителем автомобиля, кто-то велосипедистом, а остальные пешеходами. Мальчики и девочки должны были продемонстрировать свои знания ПДД, двигаясь по перекресткам с регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами. Все дети с заданиями справились безупречно.
Организаторы воспитанников школы-интерната наградили памятными подарками и грамотами, принимавшие участие акции сотрудники управления Росгвардии по Мурманской области вручили им световозвращающие элементы, которые помогут обеспечить безопасность детей при движении  в темное время суток. После награждения ребят пригласили на чаепитие.


Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОМВД России по Кольскому району)
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