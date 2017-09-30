Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на традиционное заседание Мурманского Телевизионного Клуба

1 октября в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения) состоится традиционное заседание Мурманского Телевизионного Клуба.

«Поклонный крест» Владимира Смирнова» - так названа встреча, посвященная 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова, талантливого поэта Кольского Севера. В рамках мероприятия организаторы клуба, мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают всем пришедшим прикоснуться к творчеству известного писателя.

Владимир Смирнов - русский писатель, сыгравший выдающуюся роль в становлении саамской литературы. Он начал писать стихи ещё в школе и публиковал их в газете «Полярная правда». Владимир Александрович познакомил русского читателя с творчеством первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой, создав переводы ее стихов.

Вниманию зрителей будут представлены редкие архивные кадры с участием поэта. На мероприятии прозвучат стихи и воспоминания о поэте.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области